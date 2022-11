Engagement der Kempener Gesamtschule : Stolpersteine wieder auf Hochglanz gebracht

Kempen Kempener Gesamtschüler halten mit einer Putzaktion das Gedenken an die Opfer des NS-Regimes wach. Warum die Stolpersteine nicht nur an jüdische Opfer erinnern.

Am Mittwoch, am 84. Jahrestag des Pogroms vom 9. November 1938, reinigte die Klasse 10e der Kempener Gesamtschule die in der Altstadt verlegten Stolpersteine. Mit Wasser, Schwämmen und Metall-Putzmitteln brachten die Schüler die 65 Steine, die hier seit 2015 verlegt worden sind, wieder zum Glänzen. Die Anwendung hat Erfolg: „Schaut mal, wie der strahlt“, ruft jetzt Mayra Koppers (15) aus der 10e beim ersten Stein an der Ecke Kerkener Straße/Möhlenring, „so sollen alle werden.“