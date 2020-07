Ferienalphabet – L wie Landesgartenschau : St. Huberter gestaltet Areal für Laga 2020

Georg Hanka und seine Frau Dorothee Brelage-Hanka präsentieren ihren St. Huberter Gartenbaubetrieb auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Foto: Norbert Prümen

St. Hubert/Kamp-Lintfort Mit der Verbindung von Pflanzen und Stahl greift Gärtner Georg Hanka auch die Entwicklung des alten Zechengeländes auf, das für die Gartenschau in eine grüne Oase verwandelt wurde.

Georg Hanka hat sich viele Gedanken gemacht, um diese zehn mal zehn Meter große Fläche zu gestalten. Inhaltlich und farblich sollte alles zusammenpassen rund um den Pavillon des Regional Skills Lab, einem grenzüberschreitenden Projekt des grünen Sektors, auf der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort.

Der Gartenbaubetrieb Hanka am Müskesweg in St. Hubert ist eigentlich auf den Anbau von Zierpflanzen spezialisiert. Aber es ist auch die Leidenschaft von Chef Georg Hanka, selbst Bereiche mit seinen Pflanzen zu gestalten, und so hat er gerne die Gestaltung des kleinen Areals auf der Landesgartenschau übernommen.