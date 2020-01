Regiments- und Uniformappell : Georg Funken ist neuer Ehrenleutnant

Info

Der 21. Ehrenleutnant der Kempener Prinzengarde, Georg Funken, folgt auf Landwirt Peter Josef Coenen in der illustren Runde. Funken wuchs auf dem Dröneshof an der Scheifeshütte zwischen Kempen und St. Hubert auf. Seine Eltern hatten dort einen Bauernhof. Nach seiner Ausbildung mit Studium zum Agrar-Ingenieur setzte er die bei einem Aufenthalt in den USA gesammelten Ideen im elterlichen Betrieb um. Ab 1985 folgte die Verarbeitung von heimischen Salaten und Gemüsen zu küchenfertigen Produkten. Das war der Startschuss zu einem Unternehmen der besonderen Art in der Branche. Seit 1990 ist das Familienunternehmen, das unter „Bauer Funken“ firmiert, am Industriering Ost ansässig. Funken beschäftigt 250 Mitarbeiter. Georg Funken gehört dem Lauftreff der Prinzengarde an, fährt viel mit Rad. Mit seiner Frau Ulrike tanzt er gerne.