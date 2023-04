Baumaßnahme läuft auf Hochtouren Neue Klassenräume für die GGS Grefrath

Von einem Spatenstich konnte nur im übertragenen Sinne die Rede sein, als sich die am Bau Beteiligten vor Ort versammelten. Denn die Arbeiten an der Grefrather Gemeinschaftsgrundschule haben längst begonnen. Mehrere Bagger wühlen derzeit den Boden auf, um die Basis für das Fundament zu legen. Gleich neben dem Hallenbad wird die Grundschule um mehrere Klassenzimmer erweitert. Mit einer Fertigstellung wird im Mai 2024, also zum kommenden Schuljahr 2024/25, gerechnet. Das Vorhaben gehört zum Masterplan Schule, mit dem die Gemeinde den Anforderungen des Schulentwicklungsplans gerecht werden will.