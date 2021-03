Förderung für den TuS Oedt : Endlich wieder Lauftraining auf der Nierskampfbahn

Oedt Ein strenges Hygienekonzept wurde von der Gemeinde genehmigt. Eine Auszeichnung erhielt der TuS Oedt für die Aktion „Wir bleiben fit – zu Hause“.

Die Leichtathletikabteilung des TuS Oedt hat wieder mit dem Individualtraining begonnen. Am vergangenen Montag gab es den ersten Probedurchlauf, vorher hatte der TuS ein umfangreiches Hygienekonzept erstellt, das von der Gemeinde Grefrath genehmigt wurde. Die Gruppe um Peter Klöcker startete mit 13 Läuferinnen und Läufern zu einem Individualtraining auf der Nierskampfbahn. Dabei liefen höchstens zwei Personen zusammen.

Endlich wieder Training – die Gruppe war begeistert und freute sich über die Genehmigung durch die Verwaltung. Rund vier Monate lag das Gemeinschaftstraining brach. Dabei blieb der TuS Oedt jedoch nicht untätig. Das Engagement wurde belohnt: Die Oedter wurden vom Deutschen Leichtathletikverband (DLV) ausgezeichnet – nicht zuletzt wegen ihrer Aktion „Wir bleiben fit – zu Hause“. Hier wurden während der trainingsfreien Phase bis vergangenen Montag 116 Videos produziert, die zu Übungen für die Fitness in heimischer Umgebung animierten. Der TuS Oedt kooperierte bei dieser Aktion mit dem OSC Waldniel, dem VfL Hinsbeck, dem EC Grefrath und Canix Funsport. Im Rahmen des Programms #trotzdemsport wurden für diese und noch drei weitere Programme Fördergelder vom Landessportbund bewilligt. Unterstützung erhielt auch das Online-Fitnesstraining von Daniela Kiekhöfel, die wöchentlichen Videos für Kinder und Bambini und die Kooperation mit dem Waldlauf Hinsbeck. Trotz der Pandemie können die drei klassischen Strecken – zehn, 15 und 21,1 Kilometer – der Nettetaler Winterlaufserie gelaufen werden. Die Halbmarathonstrecke ist amtlich vermessen. Die Strecken sind als GPS-Datei abrufbar und bei „strava“ in Segmenten hinterlegt. Nähere Informationen dazu finden Interessierte unter www.tus-oedt.de.

Besonders erfreulich für den Verein ist zudem die Tatsache, dass selbst in der zweiten Phase der Corona-Pandemie vier neue Mitglieder in der Leichtathletikabteilung begrüßt werden konnten. Außerdem bot die Taekwondo-Abteilung zusammen mit der KSG Oh-Do-Kwan Dülken und Jungblut Born ein Online-Training an.