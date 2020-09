Albert-Mooren-Halle in Oedt : Gemeinde Grefrath prüft AfD-Antrag zur Hallennutzung

Grefrath Der AfD-Kreisverband Viersen will in der Oedter Albert-Mooren-Halle eine Wahlveranstaltung durchsetzen. Pächter Christian Karpenkiel lehnt es wegen Sicherheitsbedenken ab, mit der Partei einen Mietvertrag einzugehen. Die Gemeinde prüft die Rechtslage.

Der Viersener Kreisverband der AfD will vor der Kommunalwahl eine Wahlveranstaltung in der Albert-Mooren-Halle in Oedt abhalten und dafür notfalls bis vors Gericht ziehen. Sollte die Gemeinde die Nutzung nicht ermöglichen, „werden wir den Zugangsanspruch einklagen“, sagt der Kandidat für den Viersener Kreistag und das Bürgermeisteramt in Nettetal, Kay Gottschalk. Christian Karpenkiel, seit neun Jahren Pächter der Veranstaltungshalle, hatte dem Kreisverband über seinen Anwalt mitteilen lassen, dass er mit der AfD keinen Mietvertrag mehr eingehen werde.