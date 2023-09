Gemeinde Grefrath zieht Bilanz Grefrath zählt 35.939 Kilometer beim Stadtradeln

Die Bilanz der Aktion Stadtradeln in der Gemeinde Grefrath kann sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen: 150 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer legten insgesamt 35.939 Kilometer zurück. Sechs Tonnen CO 2 konnten so vermieden werden. Das teilte die Gemeinde Grefrath mit. Wirtschaftsförderin und Stadtradeln-Koordinatorin Laura Bürkert bat die Gewinner zu einer kleinen Feierstunde ins Feuerwehrgerätehaus und freute sich, dass wieder so viele Grefratherinnen und Grefrather im Aktionszeitraum in die Pedale getreten hatten.