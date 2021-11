Diskussion im Bauausschuss : Grefrath will Baugrundstücke generieren

Grefrath will Baugrundstücke generieren

Das Neubaugebiet in Mülhausen schließt in naher Zukunft eine innerörtliche Lücke. Foto: Uli Rentzsch

Grefrath Der Grefrather Bauausschuss lehnt Leitlinien für Grunderwerbsmaßnahmen ab. Die Diskussion wurde jetzt auf das kommende Jahr vertagt.

Es liegt einige Jahre zurück: 1997 einigte sich die Grefrather Politik darauf, dass die Gemeinde Bebauungspläne für die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum grundsätzlich nur für Flächen aufstellt, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden. Damit hatte die Gemeinde das Heft in der Hand – sowohl was die Wertschöpfung als auch die Art der Bebauung betrifft.

Im jüngsten Bau- und Planungsausschuss wurde nun intensiv, aber auch kontrovers diskutiert, ob dieser Beschluss an die Gegenwart angepasst und durch zusätzliche Regelungen ergänzt werden soll. Die Verwaltung und in der Diskussion auch die CDU argumentierten, dass durch diese Zusatzregelungen eine flexiblere und zeitgemäße Handhabung und Realisierung von Bauvorhaben möglich sei. Die SPD, in Teilen die Grünen, die FDP und die Wählergemeinschaft GOVM hatten jedoch Bedenken und stimmten gegen den Beschlussvorschlag als Ganzes. Nun soll im kommenden Jahr das Thema noch einmal zur Diskussion gestellt werden, wie Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) ankündigte.