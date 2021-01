Würdigung für ehrenamtlich Tätige : Gemeinde Grefrath sucht ehrenamtliche „Helden“ des Alltags

Grefrath Die Gemeinde Grefrath will das wichtige Engagement ehrenamtlich Tätiger würdigen. Bürger können dafür noch bis zum 15. März Vorschläge mit Begründung für ihre „Helden“ einreichen.

Grefraths Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) und die Mitglieder des Gemeinderats möchten das ehrenamtliche Engagement der Bürger in ihrer Gemeinde würdigen. Dafür planen sie eine Ehrung von ehrenamtlichen „Helden“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Grefrather können dafür bis Mitte März Vorschläge einreichen.

In ganz Deutschland engagieren sich rund 31 Millionen Menschen in ihrer Freizeit für das Gemeinwohl, davon knapp sechs Millionen in Nordrhein-Westfalen – ganz ohne Bezahlung. Ob auf dem Sportplatz, im Seniorenheim, im Kindergarten, bei Hilfsorganisationen, bei der Unterstützung von Menschen, die Hilfe brauchen oder indem sie jetzt in den Zeiten der Corona-Pandemie einfach für Nachbarn einkaufen.