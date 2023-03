Rathausneubau in Grefrath Alte Bilder von Grefraths Villa Berger gesucht

Rund um das Grefrather Rathaus tut sich gerade einiges. Noch in diesem Jahr werden die Bagger rollen und den Anbau abreißen. Der Sieger des Architektenwettbewerbs sieht einen neuen Anbau vor, bei dem der Altbau, die Villa Berger, erhalten bleibt. Das dreigeschossige Jugendstil-Gebäude wurde im Jahre 1903 für den Grefrather Ehrenbürger und Kommerzienrat Wilhelm Berger erbaut und seit 1939 als Rathaus genutzt. Die Villa, die nicht unter Denkmalschutz steht, aber schützenswert ist, wird um Zuge des neuen Anbaus komplett saniert und im Inneren umgestaltet. Die Gemeinde Grefrath sucht nun alte Bilder, Karten und sonstige Materialien rund um die Villa Berger. Gegebenenfalls kann so noch Vergangenes in die aktuellen Planungen einfließen. Der Heimatverein Grefrath hat bereits eine Postkarte aus dem Jahr 1922 zur Verfügung gestellt. Wer Materialien zur Verfügung stellen kann, kann diese per E-Mail an info@

grefrath.de einsenden. Infos unter Telefon 02158 4080-106.