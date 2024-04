Brunnen pünktlich eingeschaltet Gemeinde Grefrath setzt Wochenmarkt unter Wasser

Grefrath · Händler und Kunden staunten nicht schlecht, als am Gründonnerstag auf dem Wochenmarkt in Oedt plötzlich die Fontänen am Boden zu sprudeln begannen. Gemüse, Verkäuferin, Kassensystem – alles nass. Wie es dazu kam und was die Gemeinde tut, damit das nicht wieder passiert.

03.04.2024 , 05:15 Uhr

Der Obst- und Gemüsestand von Felix Rath wurde am Gründonnerstag komplett durchnässt, als der Brunnen plötzlich lossprudelte. Foto: Felix Rath