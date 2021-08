Mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen : Gemeinde Grefrath sammelt Ideen für Mülhausen

Die Arbeiten des Kreises Viersen in Grefrath-Mülhausen sollen schon eine Entlastung für den Verkehr bringen. Foto: Kreis Viersen

Die Gemeinde Grefrath nimmt die Verkehrssituation in Mülhausen in den Fokus. Die müsse dort verbessert werden, teilte die Gemeinde mit. Unter anderen sorgten das Gymnasium und zwei Kindergärten für viel Verkehr. Einige Verbesserungen könnten durch den Umbau der Bushaltestelle und die Verschwenkung der Fahrbahn der Hauptstraße durch den Kreis Viersen bereits erreicht werden.

Aus Sicht von Bürgermeister Stefan Schumeckers (CDU) gebe es nun aber die Chance, eine größere Veränderung und damit eine Verkehrsentlastung zu erreichen: Unter dem Motto „Unser Mülhausen anpacken!“ sind nun alle Bürger eingeladen, Anregungen beizusteuern. „Wir sind in Gesprächen mit Grundstückseigentümern. Es gibt erste Überlegungen für städtebauliche Veränderungen, die neuen Wohnraum und neue öffentliche Flächen, einen kleinen Mülhausener Marktplatz sozusagen, ermöglichen. Gleichzeitig kann durch neue Parkplätze die Verkehrssituation entspannt werden“, sagt Schumeckers.

In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro wurden bereits erste Pläne erstellt. Diese würden auch die bisher ungeregelte Situation auf dem Platz an der Kita St. Heinrich klären. Dazu soll es nun einen Austausch mit Anwohnern geben. Zudem ist eine offene Bürger-Information geplant für Montag, 23. August, 18 Uhr, an der Kita St. Heinrich. Dort wird Schumeckers die Überlegungen vorstellen und Anregungen der Bürger aufnehmen.