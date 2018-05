Gemeinde Grefrath: Gemeinde Grefrath ist beim Stadtradeln dabei

Gemeinde Grefrath Vom 2. bis zum 22. Juni sollen möglichst viele das Fahrrad stehen lassen.

Grefrath beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln". Alle, die in der Gemeinde wohnen, arbeiten oder Mitglied in einem Verein sind, können sich beteiligen und für Grefrath drei Wochen lang, vom 2. bis zum 22. Juni, Kilometer zu sammeln, die sich mit dem Fahrrad zurücklegen. Die Strecken werden online in einem "Radelkalender" eingetragen. In diesen drei Wochen zählt jeder Kilometer, der Autofahren und damit Kohlendioxid-Ausstoß vermeidet.