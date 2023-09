Am Haus Bruch in Grefrath Die nächste Niersbrücke wird erneuert

Die neue Niersbrücke am Ende des Oedter Weges bei Grefrath-Mülhausen steht, die Arbeiten für den Anschluss der Brücke an den Weg sind fast abgeschlossen. Dann können Ausflügler und Pendler die Brücke, die Teil des Bahnradwegs zwischen Grefrath und Mülhausen ist, mit dem Rad oder zu Fuß nutzen. Doch die Gemeinde Grefrath hat weitere Brückenprojekte vor der Brust: Zur Renovierung stehen auch die Brücken an der Langendonker Mühle, am Haus Bruch und am Zweikanal südwestlich hinter dem Oedter Gewerbepark an.