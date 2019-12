Grefrath : Keine Förderung für neue Notunterkunft am Reinersbach

Die alten Häuser am Reinersbach in Grefrath sind marode, sollen abgerissen werden. Die Gemeinde plant dort eine neue Notunterkunft für Flüchtlinge. Foto: Kaiser, Wolfgang (wka)

Grefrath Der Grefrather Gemeinderat entscheidet, wie es bei dem Bauprojekt für eine neue Flüchtlingsunterkunft weiter gehen soll.

Bei dem geplanten Neubau für die Flüchtlingsunterkunft Am Reinersbach 9/11 in Grefrath gibt es erneut eine Änderung. Wieder wurde daher jetzt eine Beratung in der jüngsten Sitzung des Grefrather Jugend-, Sozial- und Seniorenausschusses notwendig, der dem Beschlussvorschlag der Verwaltung einstimmig zustimmte. Die Entscheidung fällt endgültig in der Gemeinderat in seiner Sitzung am kommenden Dienstag, 10. Dezember, 19 Uhr, im Rathaus Oedt.