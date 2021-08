Spaß im Eissport- und Eventpark : Gelungene Uraufführung für Conni-Musical in Grefrath

Gelungene Uraufführung für Conni-Musical in Grefrath

Conni und Kater Mau sorgten für Stimmung in der Halle. Foto: Fiona Schultze

Grefrath Kinder lieben die Abenteuer der kleinen Conni. Im Grefrather Eissport- und Eventpark wurde jetzt „Conni – Das Zirkusmusical“ uraufgeführt. Und viele Familien kamen.

Das Cocomico-Theater aus Köln hat den Grefrather Eissport- und Eventpark am Sonntag in einen bunten Zirkus verwandelt: Dort feierte „Conni - Das Zirkusmusical“ seine Uraufführung und verzauberte das junge Publikum.

„Wann kommt Conni endlich?“, fragt der fünfjährige Leo kurz vor Beginn der Aufführung gespannt. Musik ertönt, eine Lichtershow ist zu sehen: Conni ist da. „Wow, es sind so viele hier. Wie toll“, sagt sie. Conni hat an diesem Wochenende etwas ganz Besonderes vor: Es steht eine große Zirkus-Aufführung in ihrem Kindergarten bevor, vorher soll dort auch übernachtet werden. Bis zur Aufführung geht jedoch einiges schief, und neben der Hilfe von Connis Eltern und ihrem Kater Mau, braucht die quirlige Blondine auch die Hilfe des Publikums. „Schaffen wir das gemeinsam?“, fragt Conni die Zuschauer. „Jaaa“, rufen die Kinder. Die Musicalbesucher werden Teil der Inszenierung, klatschen und singen beim „Zirkus-Lied“ fleißig mit.