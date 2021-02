Stadt Kempen warnt Bürger : Gehwegplatten werden durch Frost zu Stolperfallen

Durch den Frost entstehen Schäden an Gehwegen, die für Fußgänger zu gefährlichen Stolperfallen werden können (Symbolbild). Foto: Stadt

Kempen Die Stadt warnt vor Schäden an Gehwegen, die für Fußgänger zu gefährlichen Stolperfallen werden können. Wo erforderlich, würden betroffene Bereiche abgesperrt.

Durch die anhaltende Kälte sind an den Gehwegen in der Stadt vermehrt Schäden aufgetreten, die zu einer Gefahr für Fußgänger werden können. Die Stadt bittet deshalb um besondere Aufmerksamkeit. So seien Stolperkanten entstanden, die nicht immer sofort zu erkennen seien. Wo es erforderlich sei, würden die betroffenen Bereiche gesichert.