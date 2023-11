9. November Gedenkveranstaltungen zur Reichspogromnacht in Kempen und Tönisvorst

In Tönisvorst findet am Donnerstag im Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht ein Lichterzug durch die Innenstadt statt, den die Schülervertretung des Michael-Ende-Gymnasiums organisiert hat. Treffpunkt ist das Hauptportal der Kirche St. Cornelius in St. Tönis um 20.30 Uhr. Nach einer kurzen Ansprache setzt sich der Zug in Richtung Hospitalstraße in Bewegung. Am Mahnmal findet eine Abschlusskundgebung statt, wer teilnehmen möchte, wird gebeten, ein eigenes Windlicht mitzubringen.