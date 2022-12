Kunden der Stadtwerke sparen Gasverbrauch in Kempen geht deutlich zurück

In Kempen ist in den vergangenen Monaten weniger Gas verbraucht worden als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden im Jahr 2022 von Januar bis November rund 20,5 Prozent weniger Gas verbraucht als im Jahr 2021, teilten die Stadtwerke Kempen auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Hierbei haben unsere Tarifkunden, Gewerbe und Industrie rund 24 Prozent weniger Gas verbraucht, und in unseren eigenen Kraftwerken wurde rund 17,5 Prozent weniger Gas verbraucht“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Siegfried Ferling. Dabei müsse man aber bedenken, dass die Monate Oktober und November 2022 deutlich wärmer waren als im Jahr 2021: „Die Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Kempen werden somit das Einsparziel von 20 Prozent aller Voraussicht nach bei der Kempener Wärme und beim Kempener Gas erreichen.“