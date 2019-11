Gastspiel : Profitlich präsentiert sich „schwer verrückt“

In einer Zwangsjacke betritt Markus Maria Profitlich die Bühne im Forim St. Hubert. Foto: Wolfgang Kaiser

Der bekannte Schauspieler und Comedian Markus Maria Profitlich gastierte mit seinem aktuellen Programm im Forum in St. Hubert. Die Zuschauer kamen dabei voll auf ihre Kosten und waren begeistert. Sein deftiger Humor kam an.

Dieser Mann ist „vor nix fies“, wie man im Rheinland zu sagen pflegt. Als der Vollblutschauspieler und Komödiant Markus Maria Profitlich den Zuschauern im St. Huberter Forum seine blanke Rückansicht präsentierte, dürfte so manchem das Käsehäppchen im Hals stecken geblieben sein. Ob vor Lachen oder Entsetzten, das sei hier einmal dahingestellt. Fest steht: Das zweistündige Solo-Programm „Schwer verrückt!“ – natürlich auch eine Anspielung an den Körperumfang von „Mensch Markus“- ließ keine Sekunde Langeweile aufkommen.

Deftig ist sein Humor, bisweilen herb, aber er ist immer nah dran am ganz normalen Wahnsinn des Alltags. Politische oder akademische Spitzfindigkeiten sind nicht seins. Er ist ein Mensch wie Du und ich, bringt das zur Sprache, was alle täglich erleben. In Zwangsjacke betritt er die Bühne: „Die ganze Welt ist mittlerweile eine Gummizelle, und keiner hat den Ausgang gefunden“, so sein Fazit. Von seinem Saunafreund, dem Dalai Lama – natürlich mit orangefarbenem Saunatuch – habe er den Spruch gelernt, dass Menschen dazu da seien, um geliebt, und Dinge, um benutzt zu werden. Heute sei es oft umgekehrt. Handys, Schönheitswahn, Gendertheorie („Ich drehe morgen das Wasserhuhn auf“) – an Beispielen mangelt es nicht. Auch der Supermarkt bietet reichlich satirischen Stoff. Etwa wie die ältere Dame auf der Suche nach dem frischesten Milchprodukt in den hintersten Tiefen des Kühlregals („Mindesthaltbarkeitsjunkies“) den Kältetod erleidet.

Info Durchbruch bei der RTL-Wochenshow Nach ersten Versuchen als Komiker auf lokalen Bühnen (so im Bonner Springmaus-Theater) wurde der gelernte Schreiner für das Fernsehen entdeckt. Unter anderem war der gebürtige Bonner (Jahrgang 1960) von 1999 bis 2001 bei der RTL-Wochenshow tätig. Seine bekannteste Rolle bei der dieser TV-Show war der Erklärbär. Weitere Rollen waren unter anderem der schüchterne Reporter Peter Wuttke, Mawegda Gandhi oder Baby Markus. Im Weiteren moderierte, inszenierte und produzierte er auf dem Höhepunkt seiner Karriere zwischen 2002 und 2007 seine eigene Unterhaltungssendung Mensch Markus über seine Firma mmp production beim Münchener Privatsender Sat.1. Profitlich war 2006 Produzent von Deutschland ist schön – Die Allstar Comedy und von 2005 bis 2007 Produzent der Sendung Weibsbilder.

Überhaupt das Thema Ernährung: „Der Lebensmittelhorror wird an die Kinder weitergegeben,“ findet er. Das sei wie eine „Gehirnwäsche“. So wird das Kuchenessen mit den Geburtstagsgästen seiner 14-jährigen Tochter zum Horrortrip. Profitlich erzählt anschaulich und höchst vergnüglich von seinem Besuch bei Fruktariern, die nur essen, was von selbst vom Baum fällt. „Da haben wir drei Stunden unter dem Apfelbaum gesessen und auf das Essen gewartet“. Zum Glück hat er sich vorher Frikadellen eingepackt: „der Flachmann für Fleischesser“.

Auch zu Hause, mit Ehefrau, zwei Töchtern und dem -leider- kastrierten Hund, hat er es nicht leicht. Die Scheibe Fleischwurst, die seine Tochter beim Metzger erhielt, wurde in einer Streichholzschachtel im Garten beerdigt. Auch das Steakessen („Das arme Tier“) wird ihm vermiest.

Als begnadeter Schauspieler präsentiert er sich in pantomimischen Zwischenszenen, etwa vom Angler, der sich am eigenen Wurm verschluckt. Oder als Zugreisender, der von der Zugtoilette in ein Vakuum gezogen wird. Was dann die anfangs geschilderte Szene zur Folge hat. Sein Humor nimmt nicht einmal die eigene Erkrankung an Parkinson aus, die er im vergangenen Jahr bekannt gegeben hat: da könne man sich schütteln vor Lachen, bekundet er. Chapeau!