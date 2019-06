Kabarett : Wenn eine Russin deutsche Kultur kennenlernt

St. Hubert Die Kabarettistin Liza Kos berichtete im St. Huberter Forum über ihre besonderen Erfahrungen mit der Integration.

„Was glaub ich, was ich bin?” fragt sie in ihrem Programm. Geboren in Moskau, dann mit den Eltern nach Deutschland ausgewandert, hat sie verschiedene Arten der Integration vollzogen. Die Freundschaft mit einem jungen Mann mit türkischstämmigen Wurzeln hat sie mit dem Islam vertraut gemacht. Schon nach kurzer Zeit habe sie perfekt türkisch sprechen können. Als aber diese Liebe, von der zumindest ein halb türkisches Kinder übrig geblieben sei, beendete, folgte ein Verbindung mit einem Deutschen. Also wieder eine ganz neue Welt. Diese mischt sie aber froh gemut mit ihren russischen Wurzeln.

Heraus gekommen sei eine in drei Persönlichkeiten gespaltene Frau, erzählt sie. Und so schlüpft sie mit viel Geschwindigkeit den ganzen Abend in die verschiedenen Rollen ihrer Persönlichkeiten. Der rote Faden sind dabei die vielen Vorurteile und Klischees. Klar, dass die Russin sich das Leben mit Wodka schön trinkt. Ebenso wie die Türkin dies ablehnt. Und die Deutsche sehr skeptisch auf den Alltag ihrer Umgebung schaut.

Also schlüpft sie kurzerhand mit Kopftuch in eine anatolische Haut und hält dem Publikum genussvoll den Spiegel vor. Nein, sie ist nicht untertänig, wenn sie ihrem Mann fünf Schritte hinterher geht. Vielmehr hat sie so die gute Möglichkeit zu sehen, wohin seine Blicke schweifen und im Zweifelsfall mit den zwei vollgepackten Einkaufstaschen, die natürlich sie schleppt, handgreiflich einzugreifen. Man hat förmlich das Bild vor Augen, wie sie da den Mann attackiert. Ausgesprochen schön und schon fast ein wenig ernst ist ein Text, in dem sie alle Klischees auf den Kopf stellt. Denn es ist nie alles so, wie man es sich landläufig zurecht gebastelt hat. Im Endeffekt, so stellt sie mit diesem Text fest, ist ihr Name Mensch. Wer mehr wissen wolle, müsse sie fragen. Also nicht einfach die Vorurteile bedienen.