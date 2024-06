Neues Café in Kempen Von der Schokoladenmanufaktur zum Café Paatidaa

Kempen · Das Café Paatidaa in den Räumen der ehemaligen Schokoladenmanufaktur an der Ellenstraße 10 ist gut angelaufen. Inhaberin Patrycja Rutkowska will vor allem einen positiven Umgang mit ihren Gästen pflegen. Frühstück und Kuchen sind ihr Hauptgeschäft.

19.06.2024 , 15:00 Uhr

Patrycja Rutkowska hat das Café Paatidaa in Kempen neu eröffnet. Sie bietet vor allem Frühstück und Kuchen an. Immer dabei ist Zwergspitz Pio, der im Hintergrund zu sehen ist. Foto: Norbert Prümen

Von Sven Schalljo