Gastro-Tipp „Café am Kuhtor“ in Kempen

Petra Klein, vielen bekannt vom „Café am Hospital“, übernahm am 1. Dezember 2019 das damalige „Lieblingscafé“, am 1. Januar 2021 wurde es in „Café am Kuhtor“ umbenannt. Der liebevoll eingerichtete Gastraum – rund 100 Quadratmeter groß – wirkt gemütlich, charmant und stilvoll und bietet 45 Sitzplätze. Bei höheren Temperaturen können draußen 35 Personen an 14 weiteren Tischen Platz nehmen. Festlichkeiten aller Art (wie Geburtstag, Taufe, Firmenfeier) sind bis 45 Personen möglich. Und auch am 31. Dezember habe das „Café am Kuhtor“ geöffnet, so Klein: „Von 9.30 bis 14 Uhr und dann wieder ab 21 Uhr. Wer Lust auf ein zwangloses Silvestertreffen mit vielen leckeren Getränken und einem kleinen Imbiss hat, ist herzlich willkommen.“ Foto: Prümen