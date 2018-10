Kempen Gast beim Lions-Konzert im Kolpinghaus ist der weißrussische Jazzmusiker Pavel Arekelian. Er gilt als herausragender Saxofonist.

Ab sofort startet der Vorverkauf für das Weihnachtskonzert des Lions-Clubs. Zu der Kempen Big Band stößt diesmal bei „Swinging Christmas“ der weißrussische Jazzmusiker Pavel Arakelian. Das Konzert findet am Samstag, 1. Dezember, 20 Uhr, im Kolpinghaus statt. Tickets für 20 Euro gibt es bei Schreibwaren Beckers, Engerstraße 10, und an der Museumskasse im Kulturforum Franziskanerkloster. Mit dem Erlös des Konzertes unterstützt der LionsClub wieder Kinder in Not. Schirmherr ist Bürgermeister Volker Rübo.