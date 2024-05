Gartenmesse an der Dorenburg Gartenleben an der Grefrather Dorenburg

An diesem Pfingstwochenende sollen aber neue Pflanzen und Raritäten für die Beete im Vordergrund stehen. Die Aussteller zeigen ausgefallene Gartenaccessoires und -möbel, kuriose Kunstwerke, allerlei Antiquiertes oder auch den modernen Kunst-Kick für draußen. Und auf dem Pflanzenraritätenmarkt gibt es allerlei seltene und alte Pflanzen wie den Geum, Kakteen und Stauden aus aller Welt zu bestaunen. Auch klassische Gewächse (zahllose Clematisarten, Rosen, Stauden, historische Tomatensorten, alte Obstsorten u.a.), sowie feinste Gewürze werden die Nasen der Outdoorfreunde ansprechen. Dabei stehen die Gartenexperten den Besucchern natürlich mit Ratschlägen und Tipps zu Seite. Welche Pflanzen gedeihen auf der sonnigen Terrasse am besten und was eignet sich für den schattigen Hinterhof? Bei Fragen rund um die Gestaltung des eigenen Grünstadtdschungels ist Bernhard Brückner, Garten- und Landschaftsbauer aus Grefrath zur Stelle: Er gibt nicht nur Tipps und Tricks, sondern zeigt mit einem nur für diese Veranstaltung angelegten Showgarten auch gleich, wie’s aussieht, wie man ein Stückchen braune Erde in eine Wohlfühloase verwandelt.