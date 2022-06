Ausstellung im Grefrather Freilichtmuseum : Vielfalt ist Trumpf beim Gartenleben

Grefrath Kurioses, Nützliches, Seltenes: Als großer Showroom für Garten- und Lifestylefreunde präsentiert sich das Niederrheinische Freilichtmuseum Grefrath. Die Ausstellung „Gartenleben“ zieht die Besucher zu Tausenden an.

Alle Hände voll zu tun hat Franz Beckers. Der bekannte Pflanzendoktor ist an seinem gewohnten Standort in der Scheune des Hofes Rasseln anzutreffen. Mit Blättern und ganzen Pflanzenteilen rücken Interssierte an, um sich fachlichen Rat zu holen, damit es ihren Pflanzen wieder gutgeht. Der Buchsbaumzünsler ist weiterhin aktuell, aber auch der neue Schädling, der Rosmarinkäfer, sorgt für Probleme. „Durch die wärmeren Temperaturen fühlen sich hier eingeschleppte Schädlinge wohl, die sonst nicht überlebt hätten. Der Rosmarinkäfer ist einer davon. Er kommt aus Portugal und schädigt Rosmarin und Lavendel. Hier hilft nur eins, absammeln“, klärt Beckers auf.

Die einzelnen Gebäude des Freilichtmuseums sind ins „Gartenleben“ integriert und das meist auch in ihrer normalen Funktion. Silke Heks ist so an ihrem Webstuhl in der Museumsweberei anzutreffen, am Holzbackofen auf dem Hof Rasseln kommt das Original Dorenburgbrot samt Räuberbötchen und Rosinenstütchen aus der Glut. „Wie mache ich das?“, die Frage einer Besucherin bezieht sich auf den Knoblauchschäler. Nicole Lutter greift lächelnd zur Knoblauchknolle und trennt eine Zehe ab. „Einfach Wurzel und Spitze abschneiden. In den Knoblauchschäler legen und die Rolle hin und her bewegen“, sagt Lutter. Ein leises Knistern ist zu hören. Sekunden später lässt Lutter die geschälte Zehe samt Schale aus der Silikonrolle herausfallen.