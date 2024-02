Meldung in der Nina-Warn-App Gartenlaube in Kempen brennt völlig aus

Kempen · Am Mülgauweg in Kempen brannte am Montagabend eine große Gartenlaube völlig aus. Die Rauchentwicklung war so groß, dass die Bevölkerung über die Nina-Warn-App informiert wurde.

27.02.2024 , 10:32 Uhr

18 Bilder Gartenlaube in Kempen brennt völlig aus 18 Bilder Foto: JPZ-Media

Der Brand einer Gartenlaube in Kempen hat die Einsatzleitung der Feuerwehr am Montagabend dazu veranlasst, eine Gefahrenmeldung über die Nina-Warn-App absetzen zu lassen, um Anwohner zu informieren und zu bitten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Grund war die starke Rauchentwicklung. Um 19 Uhr wurden der Löschzug Kempen, die Löschgruppe Unterweiden, der Rettungsdienst der Stadt Kempen sowie die Polizei zum Mülgauweg alarmiert. Mehrere Anrufer hatten der Leitstelle Viersen über die Notrufnummer 112 gemeldet, dass dort eine größere Gartenlaube bereits stark brenne. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich dieses Bild“, so Christian Ullmann, Pressesprecher der Kempener Feuerwehr. Die Gartenlaube brannte in voller Ausdehnung, und das Feuer drohte bereits, auf die Nachbargrundstücke mit ähnlicher Bebauung überzugreifen. Aufgrund der Lage im hinteren Teil des Grundstücks musste eine Distanz von etwa 120 Metern mit Schlauchleitungen überbrückt werden, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Um die Ausbreitung des Feuers zu verhindern und den Brand zu bekämpfen, setzte die Feuerwehr umgehend sechs Trupps mit Strahlrohren ein. Während vier Trupps eine Riegelstellung zur linken und rechten Seite einnahmen, um die anliegenden Gebäude zu schützen, gingen zwei Trupps zur Brandbekämpfung vor. Der Löschzug St. Hubert wurde zudem nachalarmiert, um bei Bedarf eine ausreichende Anzahl an Atemschutzgeräteträgern zur Verfügung zu haben. „Durch den schnellen und umfangreichen Angriff stellte sich der Löscherfolg rasch ein“, so Ullmann. Nach umfangreichen Nachlöscharbeiten konnte gegen 20.40 Uhr schließlich „Feuer aus" gemeldet werden. Nach den Aufräumarbeiten konnten die letzten Kräfte gegen 21.15 Uhr einrücken, um alle Fahrzeuge und Materialien wieder einsatzbereit zu machen. Insgesamt waren circa 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kempen am Brandort. Der Rettungsdienst der Stadt Kempen unterstützte mit einem Rettungswagen zur Eigensicherung. Zudem war die Polizei mit mehreren Einsatzkräften zugegen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Gartenlaube in Kempen brennt völlig aus

(msc)