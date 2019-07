Brand : Gartenlaube brennt völlig aus

KEMPEN (rei) Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am späten Sonntagabend den Brand einer Gartenlaube in der Nähe der Dinkelbergstraße in der Kempener Innenstadt bekämpft. Der Löschzug Kempen der Freiwilligen Feuerwehr wurde gegen 22.30 Uhr alarmiert.

