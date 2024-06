Tage der offenen Gartenpforte Gartenbesitzer aus Kempen öffnen Gärten für Besucher

Kempen · Viele Gartenbesitzer am Niederrhein freuen sich am Wochenende über Besucher: An den Tagen der offenen Gartenpforte können Gartenliebhaber ins Gespräch kommen, über Pflanzen und Anlage fachsimpeln. Welche Gärten in Kempen am 8. und 9. Juni geöffnet sind.

07.06.2024 , 18:07 Uhr

Beate Middelmann und Siegfried Dämkes nehmen wieder an den Tagen der offenen Gartenpforte teil (Archivbild). Foto: Norbert Prümen

Hannelore und Michael Vietoris aus Kempen nehmen gern an den Tagen der offenen Gartenpforte teil. Ihr Garten an der St.-Peter-Allee 23 hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter entwickelt. Am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni, öffnet das Paar den Garten für Interessierte, an beiden Tagen ist der Garten von 11 bis 18 Uhr zu besichtigen. Hannelore und Michael Vietoris pflegen einen 500 Quadratmeter großen Hausgarten im Kempener Süden, der durch Hecken in verschiedene Bereiche unterteilt wurde. Verschiedene Sitzplätze ermöglichen unterschiedliche Blickwinkel, abwechslungsreich ist die Gestaltung mit Stauden und Gehölzen, einem Gemüsegarten mit Gewächshaus, Hochbeet, Obstbäumen und einer kleinen Hühnerschar. Ebenso geöffnet ist der Garten am Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 18 Uhr. Für Sonntag, 9. Juni, laden auch Beate Middelmann und Siegfried Dämkes in ihren Garten in Kempen, St. Peter 60, ein. Geöffnet ist von 12 bis 20 Uhr. Sie pflegen einen frei gestalteten, naturnahen Garten, der auf 3500 Quadratmetern eine ungeheure Fülle bietet. Mit Rosen, Hortensien und Stauden ist allerlei Blühendes dabei, besonders sehenswert sind aber die künstlerischen Objekte, die die beiden im Garten platziert haben. In der Scheune können Besucher eine historische Dampfmaschine besichtigen. Auch sie öffnen den Garten erneut am Sonntag, 14. Juli, von 12 bis 20 Uhr. Heike und Uwe Frohnhoff freuen sich am Sonntag, 9. Juni, von 10 bis 20 Uhr auf Besucher in Kempen-Tönisberg, Haag 18. Der 2600 Quadratmeter große Garten wurde in verschiedene Bereiche aufgeteilt. So gibt es mit Staudengarten, Schattengarten, Naturgarten, Rosarium, Obstwiese und Gemüsegarten viel zu entdecken. Auch dieser Garten ist am Sonntag, 14. Juli, von 9 bis 20 Uhr erneut geöffnet. Wie hübsch ein nur 100 Quadratmeter großer Garten sein kann, erfahren Besucher am Sonntag, 9. Juni, von 11 bis 17 Uhr bei Hermann-Josef Steeger an der Dinkelbergstraße 10 in Kempen. Von 11 bis 17 Uhr ist der Garten auch am Sonntag, 14. Juli, zu besichtigen.

(biro)