Tipps der Expertin : Den heimischen Garten neu entdeckt

Auch die Gartenbaubetriebe mussten bereits Umsatzeinbußen wegen der Corona-Krise hinnehmen. Vor allem in den Anfängen brach die Nachfrage nach Pflanzen regelrecht ein. Millionen Frühjahrsblüher fanden keine Abnehmer und mussten vernichtet werden. Das hat dazu geführt, dass viele Betriebe auf finanzielle Unterstützung vom Staat angewiesen sind. Sie benötigen Bürgerschaften von der Rentenbank, die für die Agrarwirtschaft zuständig ist. Vor allem die vielen Gartenbaubetriebe in der Region, die für den Großhandel produzieren, waren von der Krise betroffen. Die Verkäufe an Privatkunden reichen in der Regel nicht aus, um die Kosten zu decken.