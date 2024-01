Garagenbrand in Vinkrath Oldtimer wird durch Feuer komplett zerstört

Grefrath · An der Mörtelsstraße in Grefrath-Vinkrath hat am Sonntagmittag eine Garage gebrannt. Dabei wurde auch ein alter VW-Bus komplett zerstört. Die gesamte Grefrather Feuerwehr war im Einsatz.

21.01.2024 , 15:20 Uhr

In einer der Garagen brannte ein VW-Bus komplett aus. Foto: Norbert Prümen

Zu einem Garagenbrand ist die gesamte Grefrather Feuerwehr am Sonntagmittag nach Grefrath-Vinkrath gerufen worden. Als sich die Wehrleute gegen 14 Uhr dem Brandort an der Mörtelsstraße näherten, war dieser durch die starke Rauchentwicklung schon von Weitem zu erkennen. Am Einsatzort eingetroffen, begannen die Wehrleute sofort mit einem Löschangriff, so Grefraths Feuerwehrsprecher Edmund Laschet. In der betroffenen Garage befand sich auch ein Oldtimer, ein VW-Bus, der den Flammen komplett zum Opfer fiel. Insgesamt setzte der Einsatzleiter Michael Heyer sechs Trupps unter Atemschutz ein. Zwei Atemschutztrupps standen in Bereitstellung. Ein Druckgasbehälter wurde aus der Garage geholt und auf der Straße abgekühlt. Verletzte musste der Rettungsdienst Kempen, der mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug anwesend war, nicht transportieren, aber zwei Personen wurden untersucht, so Laschet weiter. Die Mörtelsstraße war für den kompletten Einsatz gesperrt. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 58 Kräften vor Ort. Die Einsatzstelle wurde nach Beendigung der Löscharbeiten der Polizei übergeben.

(msc)