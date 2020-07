Fußballschule Grenzland : 42 junge Fußballer trainierten in Grefrath

Grefrath In der dritten Woche der Sommerferien haben 42 fussballbegeisterte Kinder auf der Anlage des SSV Grefrath am Ferien-Camp der Fußballschule Grenzland teilgenommen. Je nach Alter trainierten die Teilnehmer unterschiedliche Inhalte.

In den jüngeren Altersklassen wurde besonders viel spielerisch gearbeitet. In der ältesten Trainingsgruppe flossen auch taktische Elemente ins Training ein.

Danny, langjähriger DFB-Stützpunkttrainer, war sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Kinder: „Zusammen haben wir in den vier Tagen unheimlich viel Spaß gehabt und ich bin überzeugt, dass die Kids auch das ein oder andere gelernt haben.“ Auch Wiel, ehemaliger Jugendtrainer aus der Akademie des VVV Venlo, hatte viel Freude in Grefrath: „Die Kinder haben super mitgezogen. So macht Fussball natürlich Spaß.“

Gleich 24 Familien haben den Teilnahmebetrag um 1 Euro aufgerundet. Diese Summe verdoppelt die Fußballschule Grenzland, und es fließen 48 Euro an das Vorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor. Damit können zwei unterernährte Kinder in Krisengebieten dieser Welt mit Spezialnahrung wieder gekräftigt und ein lebensbedrohlicher Zustand abgewendet werden. Insgesamt spendete die Fußballschule so im Jahr 2019 knapp 4000 an Action Medeor.