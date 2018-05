Stadt Kempen: Fußball-Training mit den Ex-Profis

Stadt Kempen Prominenten Besuch hatten die Kinder der Katholischen Grundschule Wiesenstraße in Kempen. Zwei ehemalige Bundesligaspieler boten eine Trainingseinheit der besonderen Art.

Nach einem Gruppenfoto geht es zum Warmlaufen, danach übernimmt Marcel Witeczeck das "Hand-Kopf-Spiel". Die Kinder stehen im Kreis und der Ex-Spieler wirft jedem Kind einzeln den Ball zu. Dabei sagt er entweder "Hand" oder "Kopf" und das Kind soll den Ball mit dem jeweilig anderen Körperteil zurückwerfen. Nach einem kleinen Fußballturnier folgt der Höhepunkt des Trainings. Ein so genanntes Speedometer misst die Geschwindigkeit pro Stunde, mit der der Ball ins Tor geschossen wird. Jeder Teilnehmer bekommt einen Schuss. Ganz traditionell beginnt die Lehrerin. Denn wer mehr Power im Fuß hat als diese, der bekommt eine Belohnung. Und was eignet sich da besser, als ein hausaufgabenfreier Nachmittag?

Als Krankenkasse setzt die AOK einen deutlichen Schwerpunkt auf die Kindergesundheit und bietet in diesem Rahmen unterschiedliche Programme an. Eines davon ist die Grundschultour, die in Anlehnung an die Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer eine Zusammenarbeitet mit dem Partner Borussia Mönchengladbach ist und die Kinder zum Sport motivieren soll. Die beiden Ex-Fußballstars Michael Klinkert und Marcel Witeczek sind Teil des Programms. Gemeinsam mit Dieter Finken von der AOK-Regionaldirektion sind sie bis Juli an 40 Grundschulen im Rheinland unterwegs. Die Grundschulen konnten sich dafür bewerben.