Mehr Online-Stimmen als Einwohner VfL Tönisberg wiederholt den Sieg beim Leuchtfeuer-Wettbewerb

Im vergangenen Jahr schaffte die VfL-Jugend zwei Tore an und stattete die Trainer neu aus. Ein Teil des Gewinns landete auf einem Konto. In diesem Jahr soll die Finanzspritze primär in die Infrastruktur fließen. Denn steigende Mitgliederzahlen im Jugendbereich stellen den Verein vor ein Problem. Der Kunstrasenplatz ist voll ausgelastet, sodass vermehrt auf den Rasenplatz ausgewichen werden muss. Dort gibt es aber keinen Stromanschluss, um den Rasenplatz beispielsweise mit Hilfe einer mobilen Flutlichtanlage zwei bis drei Monate länger nutzen zu können. „Die Stadt Kempen will sich beteiligen, und einiges können wir als Eigenleistung beitragen. Aber es bleibt immer noch ein Delta von 15.000 bis 20.000 Euro“, so Hellenthal-Sikon.