Fußball EM in Kempen Seniorinnen stricken Deutschland-Socken zum guten Zweck

So langsam steigt bei vielen die Vorfreude auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Die elf Frauen vom Strick-Club „Flotte Nadel“ der Senioren-Initiative Kempen stricken bereits seit Wochen Socken in schwarz-rot-gold, knüpfen Freundschaftsarmbänder in Deutschlandfarben. Pünktlich zu ihrem Basar, der alle zwei Monate im Haus Wiesengrund stattfindet, wollen sie am Sonntag, 26. Mai, ganz viel anbieten, was zur EM passt.