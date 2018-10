Funsportler: Gefahr im Straßenverkehr

Kempen Funsportler tauchen immer wieder im Straßenverkehr auf, und das Zusammentreffen mit anderen Verkehrsteilnehmern macht manchmal Probleme. Dies liegt teilweise daran, dass sehr viele Verkehrsteilnehmer, ob als Funsportler, Fußgänger oder Kraftfahrer, die Regeln nicht kennen.

So schimpfen Fußgänger über Inlinefahrer in den Fußgängerzonen. Inlinefahrer befahren in Renngeschwindigkeiten die Fahrbahn in einer Innenstadt und ziehen sich den Unmut der Autofahrer zu.