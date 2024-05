Europawahl in Willich Stadt Willich verzeichnet bereits über 3000 Briefwahl-Anträge

In der Summe macht das rund 40.000 Willicherinnen und Willicher, die im Wählerverzeichnis eingetragen sind. Sie erhalten bis spätestens zum 19. Mai ihre Wahlbenachrichtigung, sagt Anja Lambertz Teamkoordinatorin für Wahlen in Willich. Deutsche und EU-Bürger, die nach 1999 schon in Deutschland gewählt haben, sind von Amts wegen im Wählerverzeichnis verzeichnet. Anträge für die Aufnahme ins Wählerverzeichnis für Unionsbürger, die noch nie in der Bundesrepublik Deutschland gewählt haben, können bis Sonntag, 19. Mai, beim Wahlamt in Willich, Hauptstr. 6, per Mail an wahlen@stadt-willich.de oder telefonisch unter 02156 949123 angefordert werden.