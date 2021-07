Corona im Kreis Viersen : Fünf neue Infektionen seit dem Wochenende

Symbolfoto Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind seit Samstag, 3. Juli, fünf neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit gelten aktuell 22 Personen im Kreisgebiet als infiziert; davon fünf in Willich, drei in Tönisvorst, zwei in Kempen und eine in Grefrath.

Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) steigt der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge von 3,3 am Sonntag auf 4,0.