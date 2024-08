Musik in Kempen Eine musikalische Weltreise

Lieder berühmter arabischer Diven wird Dorsaf Hamdani am Dienstag, 8. Oktober, präsentieren. Die Sängerin gilt als eine der größten Stimmen aus Tunesien und ist der Tradition und der Moderne zugewandt. Nach vielen Jahren in Europa lebt Dorsaf Hamdani wieder in Tunesien und hat das Festival „Les Journés Musicales de Carthage“gegründet. Begleitet wird die Künstlerin von Pierre Clavéan an Oud, Buzug und Perkussion.