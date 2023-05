Rezertifizierung im Grefrather Freilichtmuseum Fünf Kindergärten dürfen sich weiter Naturpark-Kita nennen

Mit gleich sieben Naturpark-Kitas ist der Naturpark Schwalm-Nette der Naturpark mit den meisten solcher Kitas in Deutschland. „Dass wir, was die Kita-Anzahl betrifft, die Nummer eins der insgesamt 104 Naturparks in Deutschland sind, erfüllt uns schon mit Stolz. Es ist ja nicht so, dass die Kitas einfach ein Schild an die Türe schrauben, sondern es geht um herausragende inhaltliche Arbeit, die dahinter steht“, sagte Landrat Andreas Coenen beim Startschuss für die erste Rezertifizierung seitens des Verbandes Deutscher Naturparke, die im Niederrheinischen Freilichtmuseum in Grefrath stattfand.