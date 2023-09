Führerschein-Pflichtumtausch im Kreis Viersen Von rund 16.000 Autofahrern fehlen noch die Anträge

Wer noch einen alten Papierführerschein in Rosa oder Grau hat oder in den Jahren 1965 bis 1970 geboren wurde, muss den Führerschein bis zum 19. Januar 2024 in einen neuen EU-Kartenführerschein umtauschen. Darauf macht der Kreis Viersen aufmerksam. Zwar konnten Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 1970 das schon seit Monaten in Angriff nehmen, doch getan haben es bislang nur wenige: Insgesamt sind im Kreisgebiet rund 17.000 Menschen von der Umtauschpflicht betroffen, rund 16.000 Menschen müssen ihn laut Kreis noch beantragen. Und da die Frist am 19. Januar endet, dürfte für die kommenden Wochen mit einer regelrechten Antragsflut zu rechnen sein.