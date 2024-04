Volle Altstadt am Wochenende Frühlingsfest zieht Besucher nach Kempen

Ganz besonders wurde an die Kinder gedacht. Auf der Peterstraße steht eine Hüpfburg, auf der Judenstraße kann gegen eine geringe Gebühr wieder der Bobby-Car-Führerschein gemacht werden. Ein kleines, historisch anmutendes Karussell steht ebenfalls auf der Judenstraße. Auf dem Buttermarkt ist erstmals ein großes Metallgerüst aufgebaut worden. Darin wurden Tragegeschirre an Gummiseilen eingehängt. Mit großem Vergnügen hüpfen hier Kinder über Trampolins meterhoch in die Lüfte. Auch die großen Bälle, in denen sich Kinder trocken über eine Wasserfläche in einem flachen Pool rollen, erfreuen sich wieder großer Beliebtheit.