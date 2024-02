Zwei Menschen verletzt Frontalzusammenstoß auf Kreuzung in Kempen

Mitten im Berufsverkehr hat es am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr auf der B509 (Kempener Außenring) einen Unfall gegeben, an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren. Die Trümmerteile lagen viele Meter weit auf der ganzen Kreuzung an der St. Huberter Straße verteilt. „Die Fahrer hatten großes Glück und einen Schutzengel, zwei wurden nur leicht verletzt, einer blieb unverletzt“, sagt einer der Beamten, der als einer der Ersten vor Ort war.