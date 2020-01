Friedlicher Protest : Demo gegen AfD-Empfang in Grefrath

Demo gegen AfD-Empfang in Grefrath

Grefrath Der Neujahrsempfang der AfD-Kreisverbände Viersen und Krefeld am Donnerstagabend in Grefrath-Oedt ist von Gegendemonstranten begleitet worden. Ihr Protest blieb friedlich.

Hauptrednerin der Kundgebung ist die stellvertretende AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch. Das Bündnis „Kreis Viersen stellt sich quer“ unterstützte die Demo vor der Albert-Mooren-Halle. Zunächst hatte der Pächter die Partei ausgeladen, das wurde per gerichtlichem Eilverfahren gestoppt.

In Viersen ist für Samstag, 25. Januar, die Kundgebung „Viersen – ein Kessel Buntes“ von 10 bis 15 Uhr auf dem Sparkassenvorplatz an der Hauptstraße geplant. Idee: „Viersener zeigen Flagge für Offenheit, Solidarität, Demokratie und eine menschenfreundliche Stadt, die sich ganz klar von rechten Tendenzen distanziert“, so Organisator Mirko Danek.