Friedhöfe der katholischen Kirche Wie man bestattet werden möchte

Die katholische Kirchengemeinde St. Benedikt in Grefrath hat jetzt im Rahmen einer Informationsveranstaltung auf ihr Portfolio hinsichtlich der Friedhöfe in Mülhausen, Oedt und Vinkrath hingewiesen. Diese drei Friedhöfe stehen in der Trägerschaft von St. Benedikt, der Friedhof im Ortsteil Grefrath ist ein Gemeindefriedhof. Pfarrer Johannes Quadflieg betonte in seinen einführenden Worten, die er an die etwa 30 Zuhörer im Cyriakushaus richtete: „Die Bestattungskultur befindet sich im Wandel. Individuelle Lebensentwürfe stehen inzwischen über althergebrachten Traditionen. Das gilt auch für den Tod und für das Sterben.“ Gerade deshalb gehe es den Kirchen um den Erhalt einer Bestattungskultur, die einen würdevollen Tod ermöglichten. Die Welt der Bestattungen werde bunter, liefere immer neuere Aspekte. Zusammen mit Karin Spettmann, die sich im Pfarrbüro um die Friedhofsangelegenheiten kümmert, und Sebastian Trienekens, Vorsitzender des Friedhofausschusses im Kirchenvorstand, gab Quadflieg einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation und Perspektiven der drei Friedhöfe.