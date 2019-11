Start: Bushaltestelle „Am Gymnasium“ am Altstadtring : Fridays for Future: Freitag nächste Demo in Kempen

Kempen Die Kempener Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ ruft für Freitag, 29. November, zu ihrer nächsten größeren Aktion auf. Treffpunkt der Teilnehmer an dem Demonstrationszug durch die Innenstadt ist die Bushaltestelle „Am Gymnasium“ am Altstadtring.

Ab 9.30 Uhr ist dort Aufstellung, die nach Angaben der Veranstalter von einigen Aktionen begleitet sein wird. Ab 10 Uhr zieht der Zug durch die Innenstadt über den Buttermarkt zum Burgparkplatz. Bei dem Zug soll symbolisch ein abgestorbener Tannenbaum mitgeführt werden. Auf dem Burgparkplatz werden Bürger und Verbände mit Infoständen über die Klimaveränderung und die Auseinandersetzung damit informieren und zur Diskussion einladen.

Mit von der Partie sind die Ortsgruppe von Amnesty International, der Arbeitskreis Asyl- und Menschenrechte, die Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“, eine Initiative für Dachbegrünung und die Stadtwerke Kempen. Außerdem darf Musik gemacht werden. Geplant ist außerdem, einem Vertreter der Stadt Kempen die Petition gegen die geplante Fällung der Linden an der Hülser Straße zu überreichen, an der sich nach Angaben der Initiatoren inzwischen 1400 Bürger beteiligt haben. Die Veranstaltung endet gegen 12.30 Uhr.

Die monatliche Radtour der Bürgerinitiative „Fahrradstadt Kempen“ startet am morgigen Freitag um 18 Uhr ausnahmsweise vor dem Museumseingang am Klosterhof an der Burgstraße. Auf dem Buttermarkt beginnt zeitgleich das Anglühen für den Weihnachtsmarkt. Diesmal ist der Ring Schwerpunkt der abendlichen Rundfahrt durch Kempen. Außerdem führt die Route beispielhaft durch Straßen, die das neue Radkonzept nicht als Fahrradstraßen vorsieht.

