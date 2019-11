„Fridays for Future“ : 1400 Unterschriften für den Erhalt der Linden übergeben

Kempen Elisabeth Aumeier, die Sprecherin der Kempener „Fridays-for-Future“-Bewegung hat am Freitag 1400 Unterschriften zum Erhalt der Linden an der Hülser Straße in Kempen an Bürgermeister Volker Rübo übergeben.

Die Klimabewegung hatte wieder zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt aufgerufen, eine Kundgebung fand auf dem Parkplatz an der Burg statt. Diesmal machten sich allerdings deutlich weniger Teilnehmer als zuletzt auf den Weg.

Aumeier kritisierte in ihrer Rede massiv die Stadt und die politischen Parteien, die eine Resolution zum Ausrufen des Klimanotstandes in Kempen verhindert und kurz danach die Abholzung der Lindenbäume an der Hülser Straße gegen die Bürgerproteste beschlossen hätten.

Bürgermeister Rübo wies die Vorwürfe zurück. Er betonte, dass die Stadt sich jetzt auf den Weg mache, Initiativen für den Klimaschutz umzusetzen. Dazu würde bei der Stadt mehr Personal eingestellt. Auch das neue Radverkehrskonzept sei ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz. Die Stadt wird im Frühjahr 2020 die Arbeiten für einen Masterplan Klimaschutz aufnehmen.

Was die geplante Abholzung der Linden betrifft, sei noch gar nichts endgültig entschieden. Möglicherweise müssten weniger Bäume für den neuen Kreisverkehr fallen, betonte Rübo. Der Kreisverkehr sei wichtig für die Erschließung des Gewerbegebietes. In diesem Zusammenhang gab es etliche unfaire Zwischenrufe bei Rübos Ansprache. Er betonte, dass das Gebiet nicht nur für die Umsiedlung des Baumarktes geplant sei, dort würden auch Betriebe aus dem Technologiezentrum angesiedelt. Mit der Umsiedlung des Baumarkts könne an den bisherigen Standorten neuer, preiswerter Wohnraum geschaffen werden, den Kempen dringend braucht.

(rei)