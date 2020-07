Demonstration auf dem Buttermarkt in Kempen : „Fridays for Future“ auf Buttermarkt

Diesmal nicht an einem Freitag: Die „Fridays for Future“-Anhänger protestierten ein Jahr nach der Kempener Absage an den Klimanotstand. Foto: Emily Senf

Kempen Die Verantwortlichen des Kempener Ablegers der Bewegung wollten mit einer Demonstration an vertane Zeit erinnern. Vor einem Jahr hatte sich der Stadtrat gegen den Klimanotstand entschieden.

Am Donnerstag, 9. Juli, war es ein Jahr her, dass der Kempener Stadtrat es abgelehnt hat, den Klimanotstand zu erklären. Stattdessen wurden viele Versprechungen gemacht, die aber zum größten Teil nicht eingehalten worden sind, beklagt die „Fridays for Future“-Bewegung in Kempen. „Das Thema ist einfach auf die lange Bank geschoben worden.“ Mit einer Demonstration auf dem Buttermarkt wollten die knapp 25 Teilnehmer die Verantwortlichen daran erinnern, „dass in Kempen ein Jahr vertan wurde, Versprechen nicht gehalten worden sind und dass die Klimakatastrophe nicht wartet“.