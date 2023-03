Aufmerksamkeit für den Klimawandel Fridays for Future demonstrieren in Kempen

Was fehlte, waren die Jugendlichen. „Wo die sind, die Frage habe ich mir auch gestellt“, sagte Georg Lüdecke. Eine Antwort hatte er nicht parat. Und dann doch: Mirja Pohl meldete sich zu Wort: „Wir haben ein ernsthaftes Problem, den Klimawandel. Ich möchte später eine Familie gründen, und möchte, dass meine Kinder unbeschwert in dieser Welt leben können.“ Die Schülerin besucht derzeit die zwölfte Klasse des Berufskollegs in Kempen. Erst seit wenigen Wochen engagiere sie sich bei Fridays for Future. Sie habe Schulen und Kita angeschrieben und auf den Termin der Demo aufmerksam gemacht. Immerhin habe eine Schule, neben der ihren, auf die E-Mail geantwortet: die Sekundarschule in Grefrath. Jetzt sei sie fest im Organisations-Team verankert, vor der kommenden Demo im September könne sie noch früher agieren. Enttäuscht war sie über die überschaubare Resonanz aus der Schülerschaft. Sie vermutete, dass das Interesse für ein doch so wichtiges Thema nicht vorhanden sei.