Zuschuss für Freizeit : Kinderfreizeitbonus - Für jedes Kind einmalig 100 Euro

Kreis Viersen „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ — so lautet ein Aktionsprogramm der Bundesregierung. Wie Familien mit geringem Einkommen davon profitieren können.

Empfänger von Wohngeld oder SGB XII können sich mit einem formlosen Antrag an die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit wenden. Die Kontaktdaten stehen auf dem Kindergeldbescheid. Der ausgefüllte Antrag wird, zusammen mit einem Beleg über den Wohngeld- oder SGB XII-Bezug für August 2021, entweder per Post an die zuständige Familienkasse oder per Mail an Kinderfreizeitbonus@arbeitsagentur.de geschickt. Weitere Informationen sowie der Antragsvordruck sind auf der Internetseite der Familienkasse zu finden: https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kinderfreizeitbonus. Familien, die Wohngeld oder Sozialhilfe beziehen, können sich bei Fragen zum Kinderfreizeitbonus unter der Tel. 0800 4 5555 43 an die kostenlose Hotline wenden.